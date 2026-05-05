Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι

Εφιαλτικές στιγμές έζησε οικογένεια στην Χαλκιδική, όταν 32χρονος Ουκρανός τους επιτέθηκε με μαχαίρι, πιστεύοντας ότι είναι ρωσικής καταγωγής.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή Πολυγύρου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάκρισης και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός. Έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ ορίστηκε και ένα δεύτερο ραντεβού με τους γιατρούς την ερχόμενη Πέμπτη,

Εν αναμονή των γνωματεύσεων ο 32χρονος παραμένει προσωρινά κρατούμενος και θα οδηγηθεί για την ώρα στις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια -σύμφωνα και με την υπεράσπισή του- προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ φέρεται να επικαλέστηκε ότι ήταν σε κίνδυνο, ότι δέχτηκε επίθεση από Ρώσους και αμύνθηκε με ένα μαχαίρι για να προστατέψει τον αδερφό του. Ακόμη και σήμερα δεν γνώριζε ότι είναι ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Όσον αφορά τα άτομα που τραυμάτισε, πρόκειται για έναν 75χρονο ουγγρικής καταγωγής, για τη σύζυγό του, 59 ετών, η οποία είναι υπήκοος Γερμανίας και τον 40χρονο γιο της. Τραυμάτισε τους δύο με το μαχαίρι και χτύπησε τον 40χρονο.

Νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, από όπου έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.