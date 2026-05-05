Γαστούνη: Έσπασαν και έκαψαν το μαγαζί που ετοίμαζε να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια – Δείτε εικόνες

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη Γαστούνη, με στόχο το νέο κατάστημα που ετοίμαζε να ανοίξει ο περιπτεράς, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο επίκεντρο άγριου επεισοδίου ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με το patrisnews, οι δράστες φέρονται να έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι, να μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν πραγματικό εφιάλτη.

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν, και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.

Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Μετά το περιστατικό εκείνο, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο, δηλώνοντας ότι φοβάται για την οικογένειά του και ότι δεν άξιζε πλέον να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Και ενώ όλα έδειχναν πως επιχειρούσε να κάνει μια νέα αρχή, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε ανοίγει ξανά τον κύκλο φόβου και αγανάκτησης στη Γαστούνη.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

