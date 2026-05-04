Μεγακλής Βιντιάδης: Δεν μου αρέσει η Σία Κοσιώνη γιατί φωνάζει, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τις ειδήσεις της

Στην κάμερα της Super Κατερίνα μίλησε ο Μεγακλής Βιντιάδης, ξεδιπλώνοντας τη διαδρομή του και σχολιάζοντας πρόσωπα της τηλεόρασης. Ο γνωστός σκηνοθέτης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, ενώ από το σχόλιο του δεν πέρασε απαρατήρητη και η Σία Κοσιώνη, όταν ρωτήθηκε από την Ελισάβετ Οικονόμου.

«Δεν ξεκίνησα σαν σκηνοθέτης. Ξεκίνησα σαν ηθοποιός», είπε ο Μεγακλής Βιντιάδης, θυμίζοντας τα πρώτα του βήματα στο θέατρο και τη συνεργασία του με τον Κωστή Μιχαηλίδη. Η τηλεόραση μπήκε γρήγορα στη ζωή του, μέσα από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, με συμμετοχές σε σειρές όπως «Κοκορόμυαλη» με την Κατερίνα Γιουλάκη, «Ο Κύριος Συνήγορος» με τον Γιάννης Μιχαλόπουλος και «Ονειροπαρμένος» με τον Κώστας Βουτσάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον «Τροχό της Τύχης», αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος πρότεινε τον Γιώργος Πολυχρονίου στον ΑΝΤ1: «Ο ΑΝΤ1 είχε πάρει τον “Τροχό της Τύχης” και ψάχναμε για παρουσιαστή. Κι εγώ, επειδή ήμουν φίλος με τον Γιώργο Πολυχρονίου, τον πρότεινα εγώ στον ΑΝΤ1. Γυρίσαμε τις πρώτες εκπομπές, στην αρχή δεν άρεσε στον ΑΝΤ1. Μου λέγανε, δεν πρόκειται να πάει αυτή η εκπομπή. Λέω: “Υπομονή είκοσι μέρες”, γιατί ήταν καθημερινή εκπομπή. Και αμέσως πήρε τα πάνω του». Για τον σημερινό παρουσιαστή, Πέτρο Πολυχρονίδη, σχολίασε λιτά: «Δεν είναι κακός. Καλός είναι».

Στις πιο αιχμηρές τοποθετήσεις, ο Βιντιάδης στάθηκε στον «Πιο Αδύναμο Κρίκο», λέγοντας ότι «η μεγάλη επιτυχία ήταν η Έλενα Ακρίτα». Για τον Χρήστο Φερεντίνο ήταν πιο αυστηρός: «Παλιά μου άρεσε, τώρα όχι».

Δεν απέφυγε και το δελτίο ειδήσεων, με αναφορά στη Σία Κοσιώνη: «Για να είμαι ειλικρινής, δε μου αρέσει, γιατί φωνάζει. Σαν παρουσίαση είναι πολύ καλή, δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημη, είναι τέλεια. Αλλά, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τις ειδήσεις της», σημείωσε.

Για τα σημερινά τηλεπαιχνίδια, ξεκαθάρισε πως δεν τον κερδίζουν, ακόμη και όταν αφορά τον Νίκο Μουτσινά στο «Lingo»: «Ο Νίκος Μουτσινάς σαν Νίκος, όχι στο συγκεκριμένο, μου αρέσει. Δεν μ’ αρέσει το παιχνίδι».

Ενώ για μια πιθανή συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, με προϋποθέσεις: «Εγώ δεν έχω κάτι με την Ελένη. Ελπίζω να μην έχει ούτε η Ελένη μαζί μου. Εγώ με την Ελένη θα μπορούσα να κάνω μια συνεργασία. Αλλά όχι αυτό που έκανε παλιά. Δηλαδή η Ελένη πρέπει να κάνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι ίσως βραδινό».