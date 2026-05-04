Αττική: Στις φλόγες λεωφορείο στο Ίλιον – Δείτε φωτογραφίες

Fire & Weather Hellas/Facebook
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (4/5) περίπου στις 08:30 σε λεωφορείο στο Ίλιον στη Λεωφόρο Χασιάς, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Εξαιτίας της φωτιάς στο λεωφορείο τέθηκαν σε ισχύ κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αφού προσωρινά είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλής, από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά δεν είχε επιβάτες. Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο με 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 5 λεπτά.

