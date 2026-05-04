Τέσσερις νεκροί σε πλήγμα ρωσικού πυραύλου στην ανατολική Ουκρανία

Πλήγμα ρωσικού πυραύλου προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 16 άλλων στην πόλη Μερέφα, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου.

«Τα θύματα είναι άνδρες ηλικίας 50 και 63 ετών και γυναίκες ηλικίας 41 και 52 ετών», έγραψε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στο Telegram. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και πολυκατοικίες, καταστήματα και ένα πρατήριο καυσίμων, πρόσθεσε ο ίδιος.

