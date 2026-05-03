Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού ταξίδεψαν στο Δολό Ιωαννίνων με τον γιο τους – Δείτε φωτογραφίες

Μία απόδραση σε ένα χωριό της Ηπείρου απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού μαζί με τον μονάκριβο γιο τους, Παναγιώτη Αντώνιο.

Το αγαπημένο ζευγάρι δημοσίευσε σήμερα φωτογραφικό υλικό από το ταξίδι τους, παρουσιάζοντας τους διαδικτυακούς του φίλους τις ομορφιές του τόπου που επισκέφθηκαν. Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού ταξίδεψαν στο Δολό, το οποίο είναι ένα από τα σαράντα χωριά που ανήκουν στα Πωγωνοχώρια.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε η παρουσιάστρια και πρώην top model φαίνεται ο γιος του ζευγαριού, που είναι 5,5 ετών, να διασχίζει την είσοδο του δημοτικού σχολείου του γραφικού χωριού.

«Στο Δολό και στα χωριά του Πωγωνίου, η γη που απλώνεται, μοιάζει να ζει έξω από τον χρόνο. Η καρδιά της Ηπείρου κρατά ακόμη ζωντανή μια αυθεντικότητα και μια δύναμη που δεν αλλοιώνονται», έγραψε ο υπουργός Ναυτιλίας ως λεζάντα στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Τις ομορφιές του τόπου μοιράστηκε και στο δικό της προφίλ η αγαπημένη του σύζυγος, Τζένη Μπαλατσινού.