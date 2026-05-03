Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για διακίνηση ηρωίνης στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και μετρητά

Στη σύλληψη δύο ατόμων για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, έναν άνδρα 35 ετών και μία γυναίκα 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή τους ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικό ποσό. Ειδικότερα, στον 35χρονο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 57,9 γραμμαρίων, η οποία φέρεται να προοριζόταν για εμπορία.

Παράλληλα, στην κατοχή της 42χρονης βρέθηκε το ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από παράνομες συναλλαγές σχετιζόμενες με διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση του οχήματος ως μέσου μεταφοράς των ουσιών.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ακόμη ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών για τα αδικήματα της εξύβρισης, της αντίστασης και της απλής σωματικής βλάβης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν περαιτέρω εμπλοκής τους σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.