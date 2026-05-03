MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για διακίνηση ηρωίνης στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και μετρητά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ατόμων για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, έναν άνδρα 35 ετών και μία γυναίκα 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή τους ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικό ποσό. Ειδικότερα, στον 35χρονο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 57,9 γραμμαρίων, η οποία φέρεται να προοριζόταν για εμπορία.

Παράλληλα, στην κατοχή της 42χρονης βρέθηκε το ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από παράνομες συναλλαγές σχετιζόμενες με διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση του οχήματος ως μέσου μεταφοράς των ουσιών.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ακόμη ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών για τα αδικήματα της εξύβρισης, της αντίστασης και της απλής σωματικής βλάβης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν περαιτέρω εμπλοκής τους σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Έκρηξη σε σπίτι στην Καστοριά: Τραυματίστηκε 15χρονος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί στις ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο του σκύλου του: Πέθανε όταν έφυγα για το “Nomads”, φοβήθηκα μήπως νόμιζε ότι τον άφησα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Πλοίο προσέκρουσε στο μόλο – Αναστάτωση στο λιμάνι του νησιού

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζει “προσβλητικό” ένα βίντεο που δείχνει τους μαχητές της ως καρικατούρες χαρακτήρων από το βιντεοπαιχνίδι Angry Birds