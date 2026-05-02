Κόμμα “Νίκη”: Προκλητική η απόφαση για πάρκο “Γιάννη Μπουτάρη” – Διχάζει την κοινωνία

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη να προχωρήσει στην ονοματοδοσία του πάρκου μπροστά από το Δημαρχείο ως «Πάρκο Γιάννης Μπουτάρης», προς τιμήν του πρώην δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, με το κόμμα Νίκη να εκφράζει έντονη διαφωνία.

Σε ανακοίνωσή του, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα χαρακτηρίζει «προκλητική» την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ονοματοδοσία ενδέχεται να προκαλέσει κοινωνικό διχασμό και να αγνοήσει τις αντιδράσεις μερίδας πολιτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε την ονοματοδοσία του πάρκου μπροστά από το Δημαρχείο ως «Πάρκο Γιάννη Μπουτάρη», προς τιμήν του πρώην δημάρχου.

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα ΝΙΚΗ, ήδη από το πρωί της ίδιας ημέρας, απέστειλε επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης.

Στην επιστολή εκφράστηκε έντονη διαφωνία με την επιλογή, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ονοματοδοσία προκαλεί κοινωνικό διχασμό και παραβλέπει σημαντικές αντιδράσεις πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η ΝΙΚΗ πρότεινε τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων για την απόδοση τιμών σε πολιτικά πρόσωπα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται χρονική απόσταση και κοινωνική συναίνεση. Το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, με τη συμμετοχή πολιτών που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση.

Η ΝΙΚΗ συμμετείχε με μέλη της στην διαμαρτυρία των δημοτών αποφεύγοντας την οργανωμένη κομματική προβολή και το καπέλωμα της εκδήλωσης τους. Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η επιστολή της ΝΙΚΗΣ δεν διαβάστηκε, ενώ μόνο ένας δημοτικός σύμβουλος καταψήφισε την ονοματοδοσία.

Η διαδικασία ανέδειξε την απόσταση μεταξύ των αποφάσεων της διοίκησης και σημαντικού μέρους της κοινωνίας, ενισχύοντας τις ανησυχίες για έλλειψη ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου σε ζητήματα ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας για την πόλη.