Κοντογεώργης: Μια σημαντική εξέλιξη για την ορεινή Ελλάδα που αξίζει να γνωρίζουμε!

Σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ελληνική περιφέρεια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης εστιάζει, σε ανάρτησή του, στη σύσταση της νέας Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κάνει, ειδικότερα, λόγο για “μια σημαντική εξέλιξη για την ορεινή Ελλάδα που αξίζει να γνωρίζουμε!” και παραπέμπει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου “παρουσιάσαμε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, το σχέδιο «Περιφέρεια 2030», που αποτελεί τον οδικό μας χάρτη για την επιτάχυνση της περιφερειακής σύγκλισης και την άρση των ανισοτήτων.

Ανάμεσα στα πολλά που υλοποιούνται, θέλω όμως να ξεχωρίσω τη σύσταση της νέας Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Σε μια χώρα με έντονα ορεινό χαρακτήρα δημιουργούμε για πρώτη φορά έναν ενιαίο, θεσμικό πυλώνα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών που αφορούν τον ορεινό χώρο καλύπτοντας ένα διαχρονικό θεσμικό κενό και ενισχύοντας τη συνοχή και την προοπτική των ορεινών κοινοτήτων.

Η εξέλιξη αυτή, απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και γόνιμης διαδρομής. Με την καθοριστική συμβολή των βουλευτών της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών της Βουλής, των εμπεριστατωμένων προτάσεων των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών, της Επιτροπής Ορεινών της ΚΕΔΕ, του Δικτύου Ορεινών Δήμων, καθώς και της πολύτιμης συνεισφοράς της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η νέα Ειδική Γραμματεία θα τρέξει ένα συνολικό σχέδιο 12 πυλώνων για τις ορεινές περιοχές. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα και να ευχηθώ καλή επιτυχία στον νέο Ειδικό Γραμματέα, τον Δημήτρη Κυριαζή, έναν άνθρωπο που έχει αναπτύξει πολύπλευρη δραστηριότητα για την ενίσχυση της ορατότητας των ορεινών περιοχών, αλλά και τον ανθρώπων που επέλεξαν να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των ορεινών κοινοτήτων.

Γιατί το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην Περιφέρεια», υπογραμμίζει κλείνοντας.

