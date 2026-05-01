Συνελήφθη 29χρονος στην Κοζάνη που είχε στο σπίτι του κροτίδες, μαχαίρια και ναρκωτικά

Συνελήφθη χθες τις απογευματινές ώρες στην Κοζάνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 29χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί βεγγαλικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες το απόγευμα στην Κοζάνη, πραγματοποιήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς έρευνα στην οικία του 29χρονου, στην πόλη της Κοζάνης, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-2 ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης,
-34 κροτίδες,
-2 μαχαίρια με μήκος λάμας έως 11 εκατοστών,
-1 ματσέτα μήκους 49 εκατοστών,
-2 τρίφτες κάνναβης με υπολείμματα κάνναβης,
-5 πυροτεχνήματα και
-1 γυάλινο βάζο με υπολείμματα κάνναβης

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Ελληνική Αστυνομία Κοζάνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνάντηση ΕΑΥΘ με τον δήμαρχο Παύλου Μελά – Αίτημα συνεργασίας για δημιουργία παιδικού σταθμού και ΚΔΑΠ στη δυτική Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Τζένη Κατσίγιαννη για τα ευτράπελα σε πανηγύρια: Έχω φάει τσόκαρο, αυτά τα ξύλινα τα παλιά με την αγκράφα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Σοκάρει η Δάφνη Καραβοκύρη: “Μου έχει συμβεί σε ταξί να αυτοϊκανοποιείται ο οδηγός”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Άννα Ευθυμίου: Η κυβέρνηση με πράξεις αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειρουργήθηκε ο 5χρονος που ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

“Σφαγή” στην ηγεσία του Ιράν: Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ ζητούν την αποπομπή του ΥΠΕΞ Αραγτσί