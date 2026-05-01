Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν κάνω παρεμβατικά πράγματα στο πρόσωπό μου, το να μεγαλώνεις έχει πλάκα

Στην επιλογή της να μην παρεμβαίνει στο πρόσωπό της αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν την αγχώνει το πέρασμα του χρόνου.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 1η Μαΐου στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μίλησε για την εικόνα της, τη φροντίδα του εαυτού της και τη στάση της απέναντι στη φθορά του χρόνου.

Αναφερόμενη στη σχέση της με την εμφάνισή της και τις αισθητικές παρεμβάσεις, η Κατερίνα Παπουτσάκη τόνισε: «Δεν κάνω παρεμβατικά πράγματα στο πρόσωπό μου σε καμία περίπτωση, γιατί δε μου αρέσει καθόλου. Φροντίζω τον εαυτό μου σίγουρα. Έχει πλάκα το να φροντίζεις τον εαυτό σου περισσότερο. Μπαίνεις και σε μία διαδικασία να φροντίσεις και να οριοθετήσεις αυτό που συμβαίνει και μέσα σου. Καταλαβαίνω σίγουρα, ότι είμαι πάρα πολύ καλά μέσα μου. Το να μεγαλώνεις έχει πλάκα, είναι ωραίο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, απάντησε σχετικά με το φλερτ που δέχεται, λέγοντας: «Δεν έχω παράπονο από το φλερτ γενικά, μια χαρά νιώθω, αισθάνομαι ωραία. Νιώθω ζωντανή, παρούσα στη στιγμή».

