Τραμπ: Το Ιράν θα μας δώσει την “πυρηνική σκόνη” αλλιώς θα την πάρουμε μόνοι μας

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ισπανία και την Ιταλία, καθώς οι ΗΠΑ επαναξιολογούν γενικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη εν μέσω διαφωνιών με τους συμμάχους σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Θέλω να πω, δεν έχουν ακριβώς δείξει τη στήριξή τους», απάντησε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των στρατευμάτων στην Ιταλία και την Ισπανία.

«Ναι, πιθανότατα θα το κάνω», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Η Ισπανία ήταν απαίσια. Απολύτως», ανέφερε.

Εχθές, ο Τραμπ είχε δηλώσει επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των στρατευμάτων στη Γερμανία.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, επανέλαβε τις επικρίσεις του, ειδικότερα εναντίον του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. «Και θα περίμενε κανείς να πουν: “Θα θέλαμε πολύ να σας βοηθήσουμε”», είπε ο Τραμπ.

«Εννοώ, κάνει απαίσια δουλειά», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Μερτς.

“Το Ιράν θα μας δώσει την «πυρηνική σκόνη» αλλιώς θα την πάρουμε μόνοι μας”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στα πυρηνικά του Ιράν και τόνισε πως είτε θα τα παραδώσει η Τεχεράνη, είτε θα τα πάρει μόνος του.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι η κατάσταση με το Ιράν θυμίζει «πόλεμο», στέλνοντας σαφές μήνυμα για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης: «Είτε θα μας δώσουν την “πυρηνική σκόνη” είτε θα την πάρουμε».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει διακαώς συμφωνία, σημειώνοντας πως «το Ιράν πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρασκηνιακά, παρά την εικόνα αδιεξόδου.

Όπως είπε, μόνο ο ίδιος και λίγοι ακόμη γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση των συνομιλιών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε μια εικόνα αποδυναμωμένης ηγεσίας στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι οι ανώτεροι και μεσαίοι αξιωματούχοι «έχουν φύγει» και ότι πλέον οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια «τρίτη γενιά» ηγετών.

Τόνισε επίσης ότι στρατιωτικές και βιομηχανικές υποδομές του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα, αναφέροντας πως το 82% των εγκαταστάσεων κατασκευής drones και σχεδόν το 90% των εργοστασίων πυραύλων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήρη εναέρια υπεροχή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως μπορούν να πετούν πάνω από την Τεχεράνη χωρίς αντίδραση.

Εξέφρασε, μάλιστα, την εκτίμηση ότι οι τιμές των καυσίμων θα μειωθούν μόλις τερματιστεί η σύγκρουση.