Θεσσαλονίκη: Πήρε το αυτοκίνητο της μαμάς του χωρίς δίπλωμα και έκανε ράλι έχοντας μαζί του τους 4 ανήλικους φίλους του

Την κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας προκάλεσε σήμερα τα ξημερώματα ένας νεαρός οδηγός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πέρασε τη Μουδανιών για πίστα και εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 163 χιλιομέτρων την ώρα, τη στιγμή που το όριο είναι στα 90 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο οδηγός, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το 18ο έτος της ηλικίας του, έγινε αντιληπτός από δικυκλιστές αστυνομικούς της ομάδας “Βέλος” της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, να κινείται με υπερβολική ταχύτητα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ραντάρ των αστυνομικών της Τροχαίας έδειξε πως το αυτοκίνητο του νεαρού κινείτο με 163 χιλιόμετρα την ώρα!

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν πως ο οδηγός είναι ανήλικος και πως στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης. Στο όχημα επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, επίσης ανήλικα. Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως ο νεαρός είχε πάρει το ΙΧ της μητέρας του -εν αγνοία της- από την περιοχή της Επανομής.

Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν επί τόπου τις προβλεπόμενες παραβάσεις στον οδηγό του οχήματος. Αστυνομικός ανέλαβε τη μεταφορά του οχήματος στο Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Στον ανήλικο οδηγό επιβλήθηκαν πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Πρόστιμο επιβλήθηκε και στη μητέρα του εφήβου για παραχώρηση του οχήματος σε άτομο που στερείται αδείας ικανότητας οδήγησης.