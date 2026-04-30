Θεσσαλονίκη: 18χρονος οδηγός ΙΧ πέρασε για πίστα τη Μουδανιών – Έτρεχε με 163 χιλιόμετρα την ώρα ενώ το όριο ήταν 90

Ένας 18χρονος οδηγός αυτοκινήτου που πέρασε τους δρόμους της Θεσσαλονίκης για πίστα συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα.

Ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, καθώς κατελήφθη με συσκευή ελέγχου ταχύτητας, να οδηγεί επικίνδυνα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, με 163 χλμ/ώρα αντί για 90 χλμ/ώρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα, όπως αναφέρει η Αστυνομία.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.