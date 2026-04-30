Χαμός στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Ζευγάρι τα έκανε γυαλιά-καρφιά επειδή δεν πληρώθηκε

Αναστάτωση επικράτησε χθες στη ΔΥΠΑ Βέροιας, όταν ζευγάρι τα έκανε… γυαλιά- καρφιά, επειδή δεν πληρώθηκε!

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:30 το μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν όταν το ζευγάρι – ένας 60χρονος και μια 58χρονη – μπήκε στη ΔΥΠΑ και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί.

Οι υπάλληλοι, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» απάντησαν ότι το ζευγάρι θα πληρωθεί στις 9 Μαΐου. Τότε, το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς λέγοντας ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ αυτοί όχι. Στη συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να τα σπάνε όλα και να κάνουν γυαλιά-καρφιά τον χώρο και έσπρωχναν υπαλλήλους.

Οι υπάλληλοι φώναξαν την αστυνομία και το ζευγάρι συνελήφθη. Σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα.