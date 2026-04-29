ΠΑΟΚ: Η Θύρα 4 στήνει γιγαντοοθόνη στην πλατεία Ναυαρίνου για τον μεγάλο τελικό με την Μπιλμπάο
Intime
THESTIVAL TEAM
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Ισπανία για τον δεύτερο μεγάλο τελικό του FIBA Europe Cup, και θέλει να επιστρέψει με το τρόπαιο στις αποσκευές του.
Οι οργανωμένοι φίλοι του Δικεφάλου μάλιστα ετοιμάζονται να στήσουν ένα «ασπρόμαυρο» πάρτι στο κέντρο της πόλης, με τη «Θύρα 4» να ανακοινώνει ότι θα στηθεί γιγαντοοθόνη στην πλατεία Ναυαρίνου, από όπου θα μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό.
Η ανακοίνωση της Θύρας 4:
«Ο Σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του και όλο το λαό του ΠΑΟΚ πως για όσους δε πήγαν στο Μπιλμπάο,θα υπάρχει γιγαντοοθόνη στην Πλατεία Ναυαρίνου.
Από τις 19:00 στήνουμε το δικό μας πάρτι, όπως μόνο εμείς ξέρουμε και βλέπουμε την ομαδάρα μας όλοι μαζί.
«Και ο λαός μας θα χορεύει, όπως το ’91 στη Γενεύη».
