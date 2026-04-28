Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι 6ου ορόφου στον δρόμο

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν 5χρονο παιδί βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος στον έκτο όροφο και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μετά από εντολή εισαγγελέα, το παιδί αποδόθηκε σε άτομα του φιλικού περιβάλλοντος της γυναίκας.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11:30 σήμερα το πρωί. Ο ανήλικος που είχε βγει στο μπαλκόνι έριχνε αρχικά νερό με λάστιχο και μετά συνέχισε πετούσε αντικείμενα στον δρόμο επί περίπου 45 λεπτά. Το παιδί φέρεται να ήταν μόνο του στο σπίτι εκείνη την ώρα.

“Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί”, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.