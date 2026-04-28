Search Button Close Search
Σκιάθος: Η στιγμή που ο ισχυρός σεισμός ταρακουνά το νησί – Δείτε βίντεο

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε σήμερα στη Σκιάθο, αποτυπώνοντας την έντασή της.

Στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε το skiathosvoice.gr, φαίνεται η δόνηση να γίνεται άμεσα αισθητή, με αντικείμενα να τρέμουν και να πέφτουν. Το βίντεο αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές μετά τον σεισμό, ο οποίος προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η δόνηση, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου και εστιακό βάθος 14,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ακολούθησε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, με περισσότερες από 20 δονήσεις μέσα σε περίπου δύο ώρες, μεταξύ των οποίων σεισμοί μεγέθους 4,7, 3,3 και 3,2 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

Σκιάθος

Διαβάστε μας στο Google News

