MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Τρίπολη: Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε ένα μήνυμα ότι στην σημερινή αγορά εργασίας μπορεί κάποιος να βρει πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης ακολουθώντας αυτό τον δρόμο, ότι αυτό το πολύ ωραίο σχολείο – κέντρο εκπαίδευσης της Τρίπολης, όπου λειτουργούν επαγγελματικά λύκεια, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, η ΣΑΕΚ, μέχρι και η ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου, είναι ένα ζωντανό κύτταρο, το οποίο δείχνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί πρότυπο για πολλά νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό τον δρόμο».

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις που έκανε στην Τρίπολη μετά την επίσκεψή στην ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου.

Όπως πρόσθεσε, «προσβλέπω σύντομα να έχουμε και άλλες ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης και σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε μαζί με την τοπική επιχειρηματικότητα, την βιομηχανία και την παραγωγή, να μπορούμε να διαμορφώνουμε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που θα εξασφαλίζουν σε νεαρή ηλικία στους αποφοίτους πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, με καλούς μισθούς και πολύ καλές προοπτικές εργασίας».

Αναφερόμενος ο πρωθυπουργός στην ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η αγορά εργασίας αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς και αυτό που γίνεται εδώ στην Τρίπολη είναι μία εικόνα από το μέλλον, καθώς εδώ ιδρύθηκε η πρώτη ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου η οποία είναι μία σύμπραξη μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και του υπουργείου Παιδείας» και συνέχισε: «Μπορούμε να προσφέρουμε σε νέα παιδιά εκείνη την κατάρτιση και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση, ώστε έπειτα από δύο χρόνια να μπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας εδώ κοντά στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, όπου οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές μονάδες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή διαμαρτυρήθηκαν για την αναμμένη μηχανή της κλούβας την ώρα που έκαναν δηλώσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ο απολογισμός της ΚΑΕ Ηρακλής: Πότε θα γίνει η συνέντευξη Τύπου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό συμβούλιο: Υπόθεση ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας με ΠΝΠ η τραγωδία στα Τέμπη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ σε υπηρεσία του ΕΦΚΑ και στο Εφετείο Αθηνών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μπουντούρης: “Αυτά έχουμε πει στους παίκτες για τον τελικό”