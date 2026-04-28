Μητσοτάκης από Τρίπολη: Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

«Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε ένα μήνυμα ότι στην σημερινή αγορά εργασίας μπορεί κάποιος να βρει πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης ακολουθώντας αυτό τον δρόμο, ότι αυτό το πολύ ωραίο σχολείο – κέντρο εκπαίδευσης της Τρίπολης, όπου λειτουργούν επαγγελματικά λύκεια, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, η ΣΑΕΚ, μέχρι και η ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου, είναι ένα ζωντανό κύτταρο, το οποίο δείχνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί πρότυπο για πολλά νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό τον δρόμο».

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις που έκανε στην Τρίπολη μετά την επίσκεψή στην ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου.

Όπως πρόσθεσε, «προσβλέπω σύντομα να έχουμε και άλλες ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης και σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε μαζί με την τοπική επιχειρηματικότητα, την βιομηχανία και την παραγωγή, να μπορούμε να διαμορφώνουμε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που θα εξασφαλίζουν σε νεαρή ηλικία στους αποφοίτους πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, με καλούς μισθούς και πολύ καλές προοπτικές εργασίας».

Αναφερόμενος ο πρωθυπουργός στην ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η αγορά εργασίας αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς και αυτό που γίνεται εδώ στην Τρίπολη είναι μία εικόνα από το μέλλον, καθώς εδώ ιδρύθηκε η πρώτη ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου η οποία είναι μία σύμπραξη μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και του υπουργείου Παιδείας» και συνέχισε: «Μπορούμε να προσφέρουμε σε νέα παιδιά εκείνη την κατάρτιση και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση, ώστε έπειτα από δύο χρόνια να μπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας εδώ κοντά στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, όπου οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές μονάδες».