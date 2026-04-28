Νέος ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Σκιάθο – Είχε προηγηθεί σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ

Νέος, πιο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στις 16:07 ανοιχτά της Σκιάθου το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου πρόκειται για σεισμό μεγέθους 4,9 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χλμ. Δυτικά της Σκιάθου ενώ το εστιακό βάθος στα 14,1 χλμ. Είχε προηγηθεί μικρός μετασεισμός 3,2 Ρίχτερ ως συνέχεια του πρώτου στην περιοχή που σημειώθηκε στις 14:12 και ήταν 4.7 Ρίχτερ.