ΠΑΟΚ: “Πέταξε” για την Ισπανία με στόχο την κατάκτηση του FIBA Europe Cup – Δείτε βίντεο

Στοχεύοντας να επιστρέψει στη βάση του με το τρόπαιο του Europe Cup, αναχώρησε το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη για την Ισπανία, όπου αύριο (21:00, ΕΡΤ2 Σπορ) θα αναμετρηθεί με την Μπιλμπάο, στον δεύτερο τελικό για τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA.

Ο «Δικέφαλος» υπερασπίζεται τη διαφορά των έξι πόντων (79-73), με την οποία επικράτησε στον πρώτο τελικό, στο “PAOK Sports Arena”.

«Θα κατακτήσει το τρόπαιο όποιος το θέλει περισσότερο» δήλωσαν, χαρακτηριστικά, λίγο πριν μπει η αποστολή στο αεροπλάνο, οι Κλίβελαντ Μέλβιν και Νίκος Περσίδης.

Με τη σειρά του, ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων», Παντελής Μπούτσκος, εστίασε στην πίστη του στο πλάνο και τη δουλειά που έκαναν οι παίκτες του για να ανταποκριθούν στην αυριανή μάχη, ενώ υπογράμμισε πως «οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες».

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του «Δικεφάλου του βορρά» τόνισε μεταξύ άλλων: «Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες. Έχουμε απέναντι μας μια ομάδα μνε ποιότητα σε περιφέρεια και ρακέτα. Έχουν εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση. Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη, αλλά είμαστε στον τελικό, έτσι πρέπει να είναι. Αν γυρίσουμε δύο μήνες πριν, μας ασκήθηκε πολλή κριτική. Αν έχουμε την ποιότητα και τον χαρακτήρα. Δεν αποφύγαμε την κριτική και την κρατήσαμε. Λειτούργησε σαν καύσιμο για εμάς.

Έπρεπε να γίνουμε μια πολύ δεμένη ομάδα, έπρεπε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Κάθε νίκη μας έφερε πιο κοντά σε αυτό που θέλαμε να γίνουμε. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη από στιγμές που δεν καταγράφονται στην στατιστική. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση και πραγματικά το πόσο κλειδωμένοι ήμασταν στη διαδικασία του επόμενου ματς. Το συζητούσαμε πολύ με τα παιδιά. Το μυαλό ήταν εύκολο να ξεφύγει με αυτά που συμβαίνουν γύρω. Τα παιδιά με έκαναν περήφανο. Το ότι φτάσαμε στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα είναι εξόχως σημαντικό. Το κίνητρο παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πρέπει να έχεις και ένα έξυπνο πλάνο και οι παίκτες να το εκτελέσουν με θέληση και ενθουσιασμό».

Από την πλευρά του, ο Mπεν Μουρ επισήμανε ότι οι «ασπρόμαυροι» θα πρέπει να έχουν ενέργεια και ένταση στην άμυνα. Ο Αμερικανός σέντερ είπε: «Αισθάνομαι πολύ ωραία, είμαστε ενθουσιασμένοι για το παιχνίδι και πάμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Σε αυτού του είδους τα παιχνίδια μετράει περισσότερο ποιος το θέλει. Εμείς έχουμε το πλάνο, το οποίο θα ακολουθήσουμε. Πρέπει να έχουμε ενέργεια και ένταση στην άμυνα. Σημαντικός παράγοντας και τα ριμπάουντ. Θα κάνουμε το καλύτερο για να πετύχουμε».