ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος αναλαμβάνει σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη – Έκτακτη συνέντευξη τύπου στην Τούμπα
Μέσα από ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως ο Ανδρέας Παπαμιμίκος αναλαμβάνει σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, αποκτώντας ενεργό ρόλο σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Τούμπας σήμερα το μεσημέρι.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Σήμερα στη 1:30μμ θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Τούμπας».
