ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος αναλαμβάνει σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη – Έκτακτη συνέντευξη τύπου στην Τούμπα

Μέσα από ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως ο Ανδρέας Παπαμιμίκος αναλαμβάνει σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, αποκτώντας ενεργό ρόλο σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Τούμπας σήμερα το μεσημέρι.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Σήμερα στη 1:30μμ θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Τούμπας».

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Υποκλοπές: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μήνυσης από τον Αντώνη Σαμαρά

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Σοκαριστικό περιστατικό στην Αλαμπάμα: Άνδρας δάγκωσε σκύλο της αστυνομίας τη στιγμή της σύλληψής του – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον Περιφερειακό λόγω Flyover

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη – Θα διακοπεί για 30 μέρες για εργασίες στην αίθουσα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Έπεσε το τέρμα σε αγώνα χάντμπολ – Παραλίγο να “πλακώσει” τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Το Ισραήλ βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου