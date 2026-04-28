Το προφίλ του 89χρονου που σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε μισή ώρα – Το χρονικό των ένοπλων επιθέσεων

Ένα πρωτοφανές θρίλερ εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης όταν ένας 89χρονος άνδρας, οπλισμένος με καραμπίνα, σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας.

Αρχικά εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το κτήριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως, στους Αμπελόκηπους, ανοίγοντας πυρ και στα δύο περιστατικά.

Συνολικά από τις δύο επιθέσεις τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ από το πρώτο συμβάν και τέσσερις γυναίκες υπάλληλοι του Πρωτοδικείου από το δεύτερο.

Το προφίλ του 89χρονου

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 89χρονος, ο οποίος είναι γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού, έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Μάλιστα το 2018 είχαν γίνει παράπονα στις Αρχές από την εισαγγελία για απειλές που δεχόντουσαν από τον 89χρονο. Τότε του είχαν γίνει συστάσεις, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε ο εγκλεισμός του.

Το χρονικό των δύο επιθέσεων

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό. Ο 89χρονος άνδρας, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 89χρονος είπε σε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλον.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στο Εφετείο λίγη ώρα αργότερα από την οποία όπως προαναφέρθηκε τραυματίστηκαν 4 γυναίκες. Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο δράστης άφησε ορισμένες επιστολές στο σημείο.

Σημειώνεται ότι η απόσταση από τον ΕΦΚΑ Κεραμεικού μέχρι την οδό Λουκάρεως είναι 5 χιλιόμετρα.

Πηγή: protothema.gr