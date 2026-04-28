Αγγελική Νικολούλη: Αν δεν κλείσει ο Μάιος, δεν κάνω καμία κουβέντα για τη νέα σεζόν

Δηλώσεις στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Αγγελική Νικολούλη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου της «Η απαγωγή».

«Η “Απαγωγή” είναι το πέμπτο στη σειρά θρίλερ που γράφω, βασίζεται σε αληθινή ιστορία», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

Η Αγγελική Νικολούλη είπε στη συνέχεια: «Χαίρομαι που βλέπω πολύ κόσμο στην παρουσίαση του βιβλίου μου, έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές. Ο κόσμος που με βλέπει έξω μου λέει ότι δεν έχω σχέση με την εικόνα που βλέπουν στην τηλεόραση.

Ο κόσμος εκφράζει την αγάπη του και αυτό είναι που εισπράττω. Αλλά ότι είμαι αλλιώς στην πραγματικότητα και αλλιώς στο γυαλί, μου το λένε. Γίνονται κάποιες κουβέντες για να γίνει σίριαλ κάποιο βιβλίο μου, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω».

Κλείνοντας, η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε: «Αν δεν κλείσει ο Μάιος, δεν κάνω καμία κουβέντα για τη νέα σεζόν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ρούμπιο: “Οικονομικό πυρηνικό όπλο” ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ο Μπούσης φώναξε συνθήματα του ΟΦΗ στην παρέλαση της ομάδας στο Ηράκλειο: “Το Κύπελλο το πήραμε στο Πανθεσσαλικό”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Δίκη για τα Τέμπη: Μήνυση σε Κυρανάκη καταθέτει ο κατηγορούμενος Νικολάου

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε την πρώτη γυναίκα που ηγείται της Αγγλικανικής Εκκλησίας

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν σπιρομέτρηση σήμερα για καπνιστές και άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου – Δείτε βίντεο