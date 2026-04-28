Παπαμιμίκος: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σχέση με κόμματα, είναι πάνω απ’ όλα – Θα εξελιχθούμε σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κλαμπ

Ο νέος σύμβουλος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ανδρέας Παπαμιμίκος, ανανέωσε τις εξαγγελίες που ήδη έχουν γίνει από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ για νέο γήπεδο, νέο αθλητικό κέντρο και οργάνωση της εταιρίας.

Στην αρχική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στα όσα έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ από το 2012 και χαρακτήρισε ιδανικό σημείο τα 100 χρόνια για να αρχίσει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας: «Το νέο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ ξεκινά. Από το 2012 ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε εποχή τίτλων και διακρίσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε το αλάθητο. Ο ΠΑΟΚ έσπασε την αθηναϊκή κυριαρχία, είμαστε στην εποχή που άλλαξαν οι απαιτήσεις, ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει πολλά στα 14 χρόνια, έχει κερδίσει τόσους τίτλους όσα τα προηγούμενα 86 και έχει αρχίσει να εισχωρεί στην ευρωπαϊκή κεντρική σκηνή και είναι κομμάτι της.

Σε μία ιστορική σεζόν όπως αυτή των 100 χρόνων, που δεν κυλάει όπως θέλαμε, υπάρχει πόνος θυμός, απογοήτευση, θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε δύναμη δημιουργίας.

Ο κόσμος το ΠΑΟΚ στάθηκε πάντα δίπλα και στις δύσκολες στιγμές, και είμαστε ευγνώμονες. Τα 100 χρόνια δεν είναι επετειακή κορνίζα, είναι το ιδανικό σημείο να αρχίσει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας. Είναι πιο ιστορικό, πιο απαιτητικό το αθλητικό περιβάλλον εξελίσσεται ραγδαία, ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη πηγαίνει στο επόμενο κεφάλαιο, με τολμηρές αποφάσεις ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε σύγχρονο οργανισμό».

«Θα εξελιχθούμε σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κλαμπ»

Όπως εξήγησε σχετικά αναλύοντας τη σκέψη του, τόνισε στην τοποθέτησή του για τη δομή του αγωνιστικού και διοικητικού μοντέλου:

«Θα στηρίζεται σε νέα πεδία, στις εγκαταστάσεις, στο αγωνιστικό και το διοικητικό μοντέλο, σε πεδία με σαφείς αρμοδιότητες, χωρίς αποκαλύψεις και με ξεκάθαρους ρόλους. Σύγχρονη διάρθρωση αγωνιστικού τμήματος. Δίνω το πρώτο στίγμα:

Νέες υποδομές, ο ΠΑΟΚ προχωρά με νέο γήπεδο και νέο αθλητικό κέντρο, θέλω να γνωρίζετε πως πέρα από ότι έχουμε δεσμευτεί, είναι απαραίτητα για έναν σύγχρονο οργανισμό, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να υλοποιηθούν στον σωστό χρόνο. Θα μας βοηθήσει το νέο γήπεδο να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να ενισχύσουμε τις σχέσεις με τους οπαδούς, το αθλητικό κέντρο θα δώσει την στην ομάδα την δυνατότητα να δουλέψει σε καλύτερο επίπεδο ο ΠΑΟΚ θα έχει όλα όσα χρειάζεται το γνωρίζουμε.

Διοικητικά, σαφές οργανόγραμμα με ξεκάθαρη εξειδίκευση, με ρόλους, άλλος στα διεθνή, άλλος στην επικοινωνία, άλλος στο μάρκετινγκ και το αγωνιστικό θα λειτουργεί παράλληλα, σε αυτό το νέο κεφάλαιο το επόμενο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ. Δεν πρόκειται να αλλάξει το DNA, θα εξελιχθούμε σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κλαμπ θα ενισχυθούμε, δεν θα αλλάξουμε αρχές, αυτές κουβαλάμε πάντα. Δεν θα αλλάξει για να μοιάσει σαν εταιρία, αλλά θα εξελιχθεί για να λειτουργεί καλύτερα ως εταιρία. Δεν είναι ζητούμε να αντιγράψει τα ευρωπαϊκά κλαμπ, αλλά να ακολουθήσει νέα πρότυπα.

Πρώτο στίγμα σας παρουσιάζουμε σήμερα, από ένα σχέδιο, μία στρατηγική για νέο κεφάλαιο που αρχίζει για τον ΠΑΟΚ.

Στο τέλος της σεζόν θα σας το παρουσιάσουμε ολοκληρωμένο, ως τότε έχουμε τέσσερα παιχνίδια που κρίνονται πολλά, όλος ο οργανισμός δίνει όλες τις δυνάμεις του για να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σεζόν».

Όσον αφορά στο προπονητικό κέντρο, τόνισε: «Αν όλα πάνε καλά θεωρούμε πως μέχρι το τέλος του έτους μπορούμε να ξεκινήσουμε το αθλητικό κέντρο και βάσει εκτιμήσεων χρειάζεται 20 με 22 μήνες ώστε να είναι έτοιμο».

Όπως τόνισε επίσης χαρακτηριστικά: «Ο ΠΑΟΚ έχει το δικό του DNA και δεν θα το αλλάξουμε εμείς, θα εξελίξουμε το DNA. Θα ήθελα να κριθώ και να κριθώ αυστηρά στο τέλος».

Πηγή: metrosport.gr