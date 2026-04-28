Χανιά: Στο νοσοκομείο 4χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένα 4χρονο αγόρι από τον Βατόλακκος στα Χανιά, έπειτα από περιστατικό με σκύλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το παιδί φέρεται να δέχθηκε επίθεση από οικιακό σκύλο, με αποτέλεσμα να φέρει έντονα δαγκώματα στο σώμα του.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση.