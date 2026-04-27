Εντατικοί έλεγχοι για κράνος στην Κ. Μακεδονία – 23 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Απριλίου έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 724 έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις αφορούσαν:

14 οδηγούς δικύκλων και

9 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η χρήση κράνους αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας της ζωής, με τους ελέγχους να εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα:

Για τους οδηγούς δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και σε οδηγούς που δεν μεριμνούν για την ασφάλεια του επιβάτη.

Για τους επιβάτες δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ.

Για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Η καμπάνια «μηδενικής ανοχής» αναμένεται να συνεχιστεί, με τις αρχές να ξεκαθαρίζουν ότι οι έλεγχοι θα παραμείνουν εντατικοί, επιδιώκοντας την εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας οδικής ασφάλειας.