Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ακούγεται ο πυροβολισμός στον 28χρονο Τούρκο και εκείνος σφαδάζει από τον πόνο – Δείτε βίντεο

Ένας 28χρονος Τούρκος τραυματίστηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης λίγο πριν τη 01:00 σήμερα τα ξημερώματα. Όπως έγινε γνωστό, ομάδα τριών – τεσσάρων ατόμων διαπληκτίστηκε με τον 28χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε πάρκο της περιοχής. Τη στιγμή εκείνη, διερχόμενη γυναίκα που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Στη συνέχεια, ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε τον άνδρα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας ακούγεται η στιγμή του πυροβολισμού και στη συνέχεια το θύμα να σφαδάζει από τους πόνους.