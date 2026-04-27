“Βιολάντα”: Απολογούνται δύο διευθυντικά στελέχη -Αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο

Την πόρτα του ανακριτή περνούν σήμερα, δύο διευθυντικά στελέχη της «Βιολάντα», αναφορικά με το εργατικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα δύο διευθυντικά στελέχη της μπισκοτοβιομηχανίας βρίσκονται αντιμέτωπα με κακουργηματικές κατηγορίες

Ειδικότερα, τα δύο διευθυντικά στελέχη βρίσκονται αντιμέτωπα με τις κατηγορίες για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών με κατά συρροή.

Εξετάζεται η προφυλάκισή τους

Μετά την απολογία τους θα κριθεί ένα θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθερα υπό όρους. Θα εξεταστεί δηλαδή σήμερα κατά πόσο αγνόησαν τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων για έντονη οσμή προπανίου στον χώρο και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι διώξεις ασκήθηκαν στα διευθυντικά στελέχη μετά και το πόρισμα του ΕΜΠ το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση κάνει λόγο για σαφείς αγνοήσεις και παραλείψεις τόσο στις σωληνώσεις όσο και στις παρατηρήσεις των εργαζομένων

Παραμένει προφυλακισμένος ο ιδιοκτήτης

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» την επρασμένη εβδομάδα κατά την συμπληρωματική απολογία του κατέθεσε ότι δεν γνώριζε για την έντονη οσμή, ότι πίστευε πώς η δυσοσμία ερχόταν από τις τουαλέτες και ότι όταν ενημερώθηκε από τους διευθυντές του ήταν πλέον αργά.

Ο ίδιος υποστήριξε δε ότι δεν γνωρίζει τεχνικά ζητήματα και ότι έδειχνε εμπιστοσύνη στους διευθυντές του.