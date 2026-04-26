Mouse elbow: Πόνος στον αγκώνα από το κλικ στο ποντίκι – Πώς αντιμετωπίζεται

Η αύξηση των προβλημάτων στον αγκώνα τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής, ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας 35-55 ετών αλλά και σε νεότερους. Η εκτεταμένη χρήση υπολογιστών και η κακή εργονομία στον χώρο εργασίας επιβαρύνουν σημαντικά την άρθρωση. Ο πόνος που προκύπτει μπορεί, σε ποσοστό έως και 90%, να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί χωρίς χειρουργική επέμβαση, εφόσον υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση.

Όπως εξηγεί ο δρ Παναγιώτης Πάντος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής Άνω Άκρου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, καθώς και υπεύθυνος των τμημάτων Άνω Άκρου και Αθλητικών Κακώσεων της Osteon Orthopedic & Spine Clinic, η τεχνολογία έχει βελτιώσει την καθημερινότητα αλλά έχει επιβαρύνει τη μυοσκελετική υγεία. Εκτός από το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, συχνά εμφανίζονται πλέον προβλήματα και στον αγκώνα.

Τι είναι το mouse elbow

Η πάθηση ονομάζεται έξω επικονδυλίτιδα, γνωστή και ως «αγκώνας του τενίστα». Στην περίπτωση των χρηστών υπολογιστή, όμως, δεν σχετίζεται με τον αθλητισμό αλλά με επαναλαμβανόμενες μικροκινήσεις. Κλικ, κύλιση και συνεχής χρήση του ποντικιού καταπονούν τους εκτείνοντες τένοντες, δηλαδή αυτούς που επιτρέπουν την κίνηση των δακτύλων και του καρπού.

Ο πόνος, αν και ξεκινά από κινήσεις του καρπού και των δακτύλων, γίνεται αισθητός στον αγκώνα λόγω της σύνδεσης των μυών με τους τένοντες. Η πάθηση εμφανίζεται συχνά σε επαγγελματίες όπως προγραμματιστές, σχεδιαστές, λογιστές, αλλά και σε gamers.

Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Στα αρχικά στάδια εμφανίζεται ευαισθησία στο εξωτερικό μέρος του αγκώνα. Στη συνέχεια, ο πόνος μπορεί να επεκταθεί στο αντιβράχιο και να επιδεινώνεται με την κίνηση του καρπού.

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει αδυναμία στο κράτημα του ποντικιού ή ακόμη και σε απλές καθημερινές κινήσεις. Ορισμένες ημέρες τα συμπτώματα είναι ήπια, ενώ άλλες επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα, ακόμη και σε απλές δραστηριότητες όπως το να σηκώσει κανείς ένα ποτήρι.

Θεραπεία χωρίς χειρουργείο

Η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως σε συντηρητικές μεθόδους, ειδικά όταν γίνει έγκαιρα. Οι περισσότεροι ασθενείς βελτιώνονται με απλές αλλαγές και σωστή εργονομία.

Ξεκούραση του χεριού και αποφυγή κινήσεων που επιβαρύνουν τους τένοντες . Χρήση νάρθηκα, μασάζ και φυσικοθεραπεία βοηθούν στη μείωση του πόνου και στην αποκατάσταση της λειτουργίας.

. Χρήση νάρθηκα, μασάζ και φυσικοθεραπεία βοηθούν στη μείωση του πόνου και στην αποκατάσταση της λειτουργίας. Βελτίωση εργονομίας: σωστή καρέκλα, στήριξη αγκώνων, ποντίκι κοντά στο πληκτρολόγιο, σωστό ύψος και τακτικά μικροδιαλείμματα με διατάσεις.

Η πρόληψη είναι το «κλειδί»

Η κακή στάση σώματος και η λανθασμένη τοποθέτηση του εξοπλισμού είναι από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου. Όταν οι τένοντες λειτουργούν σε λάθος θέση, επιβαρύνονται περισσότερο και γίνονται πιο ευάλωτοι.

Ένα εργονομικά σωστό περιβάλλον, τόσο στο γραφείο όσο και στο σπίτι, είναι καθοριστικό. Μικρές αλλαγές, όπως η αύξηση της ευαισθησίας του ποντικιού ή η χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου, μειώνουν σημαντικά την καταπόνηση. Ακόμη και η εναλλαγή χεριών για λίγα λεπτά κάθε ώρα μπορεί να βοηθήσει.

Πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

Ο δρ Πάντος τονίζει ότι η έγκαιρη διάγνωση επιταχύνει σημαντικά τη θεραπεία. Αν ο πόνος επιμένει για περισσότερο από 3-4 εβδομάδες, επιδεινώνεται ή δυσκολεύει καθημερινές δραστηριότητες, απαιτείται αξιολόγηση από ορθοπαιδικό.

Η σωστή διάγνωση αποκλείει άλλες παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα και αποτρέπει τη χρονιότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συντηρητική θεραπεία είναι αποτελεσματική, αν και μπορεί να χρειαστεί χρόνος. Όταν αυτή δεν αποδώσει, η χειρουργική αντιμετώπιση προσφέρει οριστική λύση, είτε με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είτε με κλασικές μεθόδους.

Η έγκαιρη παρέμβαση παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας για πλήρη αποκατάσταση και επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς πόνο.

Πηγή: iatropedia.gr