Λευτέρης Ελευθερίου: Ο χώρος της υποκριτικής μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά, εγώ δεν του φέρθηκα καλά

Ο Λευτέρης Ελευθερίου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live και τον δημοσιογράφο Αλέξη Μπαρτζώκα, το μεσημέρι της Κυριακής, για τον ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στις ευκαιρίες που του δόθηκαν εξ αρχής στον καλλιτεχνικό χώρο όσο και στη σχέση που διατηρεί από νεαρή ηλικία με το χιούμορ.

Ειδικότερα, ο Λευτέρης Ελευθερίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο χώρος μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά, εγώ δεν φέρθηκα καλά στον χώρο. Πάρα πολύ καλά, μου πρότειναν πάρα πολλές δουλειές και αμέσως με αγκάλιασε ο χώρος. Είμαι και ένας άνθρωπος με ΔΕΠΥ. Κάνουμε πρόβα 20 άνθρωποι και γω τους κρεμάω όλους. Δηλαδή, θέλω να πω, πρέπει να διορθώσω πράγματα σε μένα”.

“Επίσης, όταν έγινε η οικογένεια και είχα τα παιδιά, έλεγα πως “εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά” και “θα λείπω”. Θεωρώ πως ένας άνθρωπος, για να είναι ισορροπημένος, πρέπει να προσπαθεί να ισορροπεί και τη ζωή και την τέχνη και την καθημερινότητα του. Αυτό προσπάθησα να το κάνω και μπορεί να ‘χασα κάποιες δουλειές”.

“Το χιούμορ το είχα από μικρό παιδί και νομίζω πως είναι ένα όπλο για να αποφεύγεις καταστάσεις, για να προσπαθείς να λειαίνεις τα πράγματα. Πάντα, όταν έβλεπα έντονες καταστάσεις, πήγαινα σαν γεφυροποιός οπότε με το χιούμορ είδα ότι λειτουργεί” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Λευτέρης Ελευθερίου στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.