MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 86χρονου

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 86χρονου από την περιοχή της Άνω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, πρόκειται για τον Δημήτριο Στεφανίδη, 86 ετών, που εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της 25/04/26, όταν έφυγε για να πάει στη Λαϊκή Αγορά, κοντά στο σπίτι του και δεν κατάφερε να επιστρέψει.

Έχει μετωπική φαλάκρα με λευκά μαλλιά., καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι αδύνατος.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε σκούρο μπουφάν, μπλε πουλόβερ, λευκό πουκάμισο, γκρι παντελόνι και μαύρα δερμάτινα παπούτσια τύπου σκαρπίνια. Πάσχει από Άνοια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 26/04/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.
Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065

Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

