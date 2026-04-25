ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ένταση έξω από το Πανθεσσαλικό λίγο πριν τον τελικό – Δείτε βίντεο
Εστίες μικροέντασης δημιουργήθηκαν έξω από το Πανθεσσαλικό κατά την είσοδο των οπαδών του ΠΑΟΚ στο γήπεδο για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.
Κατά την διάρκεια των ελέγχων υπήρξαν εντάσεις μεταξύ των οπαδών και των ανδρών των ΜΑΤ και σε κάποιες περιπτώσεις έγινε και χρήση κροτίδων και χημικών από τις δυνάμεις της αστυνομίας.
Πάντως υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην είσοδο των οπαδών στο Πανθεσσαλικό όπου στις 20:30 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός.
🦅🚨 Μικροένταση των οπαδών του ΠΑΟΚ με την αστυνομία μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας! #paokfc pic.twitter.com/DCTXrGHyAs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026