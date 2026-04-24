Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 16χρονης Αλεξάνδρας Γ., η οποία αγνοείται από το απόγευμα της Τρίτης 21 Απριλίου από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη.

Η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2026 από το Το Χαμόγελο του Παιδιού, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου φορέα, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε γκρι αμάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Για την υπόθεση έχει κινητοποιηθεί το Το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς και στην ανάρτηση σχετικών αφισών σε διάφορα σημεία της χώρας, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό της.

Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ή με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

