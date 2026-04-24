Φάμελλος: Η μνήμη της γενοκτονίας των Αρμενίων αποκτά σήμερα νέο περιεχόμενο και μορφή

Επίσκεψη στο ενημερωτικό περίπτερο της Αρμενικής νεολαίας πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος με αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων.

«Πέρα από την αναγνώριση της γενοκτονίας και την ανάγκη αντιμετώπισης του αναθεωρητισμού, το ζήτημα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει σήμερα κεντρικό για τον Αρμενικό λαό, όπως και για όλους τους λαούς του κόσμου», δήλωσε ο Σ. Φάμελλος, τονίζοντας πως «για την Ελλάδα, το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερο βάρος», καθώς «ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και του Πόντου έχει βιώσει διώξεις, βία και ξεριζωμό».

Ολόκληρη η δήλωση του Σ. Φάμελλου:

«Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία.

Ενός οργανωμένου εγκλήματος που στόχευε στον αφανισμό ενός ολόκληρου λαού και σημάδεψε τον 20ο αιώνα.

Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη.

Σε μια περίοδο που ο πόλεμος επανέρχεται και που άμαχοι πληρώνουν ξανά βαρύ το τίμημα των συγκρούσεων, η μνήμη της γενοκτονίας αποκτά νέο περιεχόμενο και μορφή.

Ο αναθεωρητισμός, η ατιμωρησία και η επιβολή του «κανόνα του ισχυρού» συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τις εξελίξεις.

Πέρα όμως από την αναγνώριση της γενοκτονίας και την ανάγκη αντιμετώπισης του αναθεωρητισμού, το ζήτημα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει σήμερα κεντρικό για τον Αρμενικό λαό, όπως και για όλους τους λαούς του κόσμου.

Γιατί και σήμερα ο Αρμενικός λαός υφίσταται διώξεις από περιοχές και αυταρχικές φυλακίσεις, ενώ παράλληλα καταστρέφονται ή απειλούνται με καταστροφή μνημεία πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς.

Για την Ελλάδα, το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερο βάρος. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και του Πόντου έχει βιώσει διώξεις, βία και ξεριζωμό. Γνωρίζουμε τι σημαίνει γενοκτονία μέσα από τη δική μας ιστορική εμπειρία.

Γι’ αυτό και η στάση μας είναι σαφής. Η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των λαών αποτελούν την προϋπόθεση για την επικράτηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλο τον κόσμο.

Στη χώρα μας, η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος – Armenian National Committee of Greece και ιδιαίτερα η Αρμενική νεολαία κρατούν ζωντανή τη μνήμη με ποικίλες δράσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, στον αγώνα για ειρήνη, αλήθεια και δικαιοσύνη.

Αυτός ο αγώνας τους είναι οδοδείκτης για το παρόν και το μέλλον.

Για να μην επιτρέψουμε την επανάληψη των τραγικών εκείνων γεγονότων.

Ποτέ ξανά».