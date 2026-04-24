Ημαθία: Μπούκαραν σε επιχείρηση και άρπαξαν κινητήρες οχημάτων και εργαλεία αξίας 8.000 ευρώ
Δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της 11 προς 12 Ιανουαρίου 2026, διέρρηξαν επιχείρηση σε περιοχή της Ημαθίας και αφαίρεσαν κινητήρες οχημάτων, εργαλεία και άλλα αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.