Άγιος Δημήτριος: Ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους οι τρεις φίλοι του 20χρονου κατηγορούμενου

Ελεύθεροι αφέθηκαν από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, η δίκη των τριών νεαρών, ανάμεσα στους οποίους είναι και η 20χρονη φίλη του κατηγορούμενου ως δράστη του εγκλήματος η οποία κατά τον παρελθόν διατηρούσε σχέση με το θύμα, αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο δικηγόροι τους ανέφεραν στο δικαστήριο ότι οι νεαροί εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αρχές και δεν είναι ύποπτοι φυγής.

Η 20χρονη κλαίγοντας είπε απευθυνόμενη στην έδρα πως το θύμα «ήταν η πρώτη της αγάπη, το γνώριζα, αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα»