Έλενα Ράπτη: Παρουσίασε το “Σήμα Διαφορετικότητας” στο Επιμελητήριο Καβάλας

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας παρουσίασε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη το «Σήμα Διαφορετικότητας», στο πλαίσιο του πανελλαδικού κύκλου ενημερωτικών δράσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, αναδείχθηκε η σημασία της πρωτοβουλίας, η οποία παρέχει ουσιαστικά εργαλεία στις επιχειρήσεις και αναγνωρίζει όσες επενδύουν σε ένα σύγχρονο, δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα οφέλη που προκύπτουν για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όπως η ενίσχυση της φήμης τους, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας και η δημιουργία ενός πιο παραγωγικού και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η Πολιτεία συνεχίζει να προωθεί δράσεις που ενισχύουν τη συμπερίληψη και την ισότητα στον εργασιακό χώρο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Δείτε το βίντεο: