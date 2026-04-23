MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μαρία Πρεβολαράκη προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Πρεβολαράκη προκρίθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης εξασφαλίζοντας έτσι το ασημένιο μετάλλιο και θα παλέψει για να επαναλάβει τον περσινό της θρίαμβο.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στα Τίρανα, η Μαρία Πρεβολαράκη ξεκίνησε τους αγώνες από τα προημιτελικά, εκεί όπου νίκησε εύκολα 1-0 την Γερμανίδα Ανίκα Βέλντε. Η Γερμανίδα είχε κερδίσει την Ελληνίδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην Αλβανία η Πρεβολαράκη πήρε τη ρεβάνς.

Στα ημιτελικά των 53 κιλών κοντραρίστηκε με την Πολωνή Ζασίνα, όπου ήρθαν ισόπαλες 6-6, όμως η Πρεβολαράκη πέρασε με 3-1 στους πόντους πρόκρισης και θα αγωνιστεί στον τελικό της διοργάνωσης, που θα γίνει την Παρασκευή (24/04).

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή, Μαρία Γεφρέμοβα, για να διατηρήσει τα σκήπτρα της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Λίτσα Πατέρα: Μου λείπει το Πρωινό, έχω στεναχωρηθεί πολύ, δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός για το τροχαίο στη Λιοσίων – Ελεύθερος με εγγύηση ο συνοδηγός της μηχανής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Τρεις στους δέκα Έλληνες που δεν έχουν σπίτι είναι νέοι

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Στη Λευκωσία ο Μακρόν: Ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας με την Κύπρο σε άμυνα και ασφάλεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κρήτη: “Ήξερα ότι την είχε σκοτώσει αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω”, σπαράζει η μητέρα της Ελευθερίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βελόπουλος: Αντί η κυβέρνηση να κωδικοποιεί το νόμο για τις επενδύσεις, προσθέτει και αφαιρεί άρθρα για να γίνει δυσκολότερο