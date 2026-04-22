Φαλάκρα: Επιστήμονες ανέπτυξαν φυτικό ορό που υπόσχεται βελτίωση μέσα σε 8 εβδομάδες

Ένας ορός που ανέπτυξαν επιστήμονες από την Ταϊβάν για την αντιστροφή της τριχόπτωσης, έδειξε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε λιγότερο από δύο μήνες.

Μια νέα πειραματική θεραπεία για την φαλάκρα έχει προσελκύσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς οι επιστήμονες που την ανέπτυξαν ανέφεραν ότι τα πρώτα αποτελέσματα τις έρευνες είναι αρκετά ενθαρρυντικά για την αντιστροφή της τριχόπτωσης και την ανάπτυξη μαλλιών.

Επιστήμονες στην Ταϊπέι, με επικεφαλής τον Δρ. Tsong Min Chang της Schweitzer Biotech Company, διαπίστωσαν ότι εθελοντές που χρησιμοποίησαν την πειραματική φόρμουλα για οκτώ εβδομάδες έδειξαν μετρήσιμες βελτιώσεις στην πυκνότητα και το πάχος των μαλλιών σε σύγκριση με μια ομάδα που χρησιμοποιούσε εικονικό φάρμακο.

Η τριχόπτωση επηρεάζει έως και τους μισούς άνδρες και το 40% των γυναικών μέχρι την ηλικία των 50 ετών σε κάποιο βαθμό. Ορισμένες θεραπείες, όπως η φιναστερίδη και η μινοξιδίλη, μπορεί να είναι αποτελεσματικές, αλλά αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η γενετική και η ποσότητα των μαλλιών που έχουν χαθεί.

Ο ορός συνδυάζει φυτικές ενώσεις από την Centella asiatica με συστατικά που χρησιμοποιούνται ήδη σε καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης του τριχωτού της κεφαλής. Αν και τα ευρήματα είναι ακόμη προκαταρκτικά και απαιτούν μεγαλύτερες ανεξάρτητες δοκιμές, η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, επειδή πολλές τρέχουσες θεραπείες για την τριχόπτωση μπορεί να χρειαστούν μήνες για να δείξουν αποτελέσματα και δεν λειτουργούν εξίσου καλά για κάθε χρήστη.

Εάν μελλοντικές μελέτες επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητά της, αυτή η φυτική προσέγγιση θα μπορούσε να προσφέρει μια ταχύτερη και πιο προσιτή εναλλακτική επιλογή για άτομα που αναζητούν λύσεις για την φαλάκρα.

Ο φυτικός ορός που υπόσχεται αναγέννηση των μαλλιών

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ενήλικες ηλικίας μεταξύ 18 και 60 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή. Οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν 1 χιλιοστόλιτρο του ορού στο τριχωτό της κεφαλής κάθε βράδυ για 56 ημέρες.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τις αλλαγές στην πυκνότητα, το πάχος, το μήκος και την τριχόπτωση των μαλλιών σε τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιώντας τυποποιημένα εργαλεία απεικόνισης. Μέχρι το τέλος της μελέτης, η ομάδα που χρησιμοποίησε τον φυτικό ορό έδειξε τις ισχυρότερες βελτιώσεις, υποδηλώνοντας ότι η θεραπεία είχε μετρήσιμα βιολογικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι περιορισμοί της μελέτης

Παρά τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, η μελέτη έχει αρκετούς περιορισμούς.

Περιλάμβανε μόνο 60 συμμετέχοντες, γεγονός που την καθιστά σχετικά μικρή σε σχέση με τα πρότυπα της ιατρικής έρευνας.

Η δοκιμή διήρκεσε επίσης μόλις οκτώ εβδομάδες, αριθμός που είναι σύντομος σε σύγκριση με τους φυσικούς κύκλους ανάπτυξης μαλλιών που συχνά διαρκούν αρκετούς μήνες.

Επιπλέον, η χρηματοδοτούμενη από την εταιρεία μελέτη έγινε σε υγιείς εθελοντές και όχι σε ανθρώπους που είχαν φαλάκρα, ενώ δεν έγινε σύγκριση με κάποιο από τα ήδη εγκεκριμένα φάρμακα για την τριχόπτωση.

Προς το παρόν, οι καθιερωμένες θεραπείες παραμένουν οι κύριες επιλογές που βασίζονται σε στοιχεία και προτείνονται από πολλούς κλινικούς γιατρούς. Ωστόσο, ο νέος ορός φυτικής προέλευσης αντιπροσωπεύει μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση στην επιστήμη της τριχόπτωσης.

Πηγή: iatropedia.gr