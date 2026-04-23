Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

Ένα τραγικό γεγονός εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, όπου ένα νεογέννητο μόλις 14 ημερών έχασε τη ζωή του ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία πως το βρέφος απεβίωσε την Τετάρτη 22 Απριλίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, όπου βρισκόταν από τη στιγμή της γέννησής του.

Το αγοράκι είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από τις πρώτες κιόλας στιγμές της ζωής του, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη συνεχή νοσηλεία και στενή ιατρική παρακολούθησή του.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.