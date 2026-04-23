Γερμανία: Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή σε πτήσεις μικρής και μεσαίας απόστασης

Στην κατάργηση της δωρεάν χειραποσκευής προχωρά η Lufthansa, ευθυγραμμιζόμενη, όπως ανακοίνωσε, με άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες. Η απόφαση προκαλεί αντιδράσεις από ενώσεις καταναλωτών.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ομίλου Lufthansa, στις κρατήσεις από τις 28 Απριλίου για πτήσεις από τις 19 Μαΐου και για επιλεγμένα δρομολόγια μικρής και μεσαίας απόστασης, θα είναι διαθέσιμη νέα κατηγορία ναύλου, στην οποία θα περιλαμβάνεται μόνο μία αποσκευή καμπίνας, διαστάσεων έως 40x30x15. Επιπλέον χειραποσκευή η αποσκευή που έχει παραδοθεί θα κοστίζει από 15 ευρώ. Το μέτρο επηρεάζει επίσης τις εταιρίες SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines και Air Dolomiti.

Η εταιρία δικαιολόγησε την απόφασή της επικαλούμενη “αλλαγή στην συμπεριφορά των επιβατών”. Η νέα τιμή προσφέρει “μια επιπλέον επιλογή σε ελκυστική τιμή, ειδικά για αυθημερόν ταξιδιώτες”, επισημαίνει και παραπέμπει σε αντίστοιχες προσφορές από την Air France, αλλά και από χαμηλού κόστους εταιρίες όπως η Norwegian Air, η Ryan Air, η Transavia, η Volotea, η Easyjet, η Wizz Air και η Vueling. Οι τελευταίες ωστόσο έχουν δεχθεί προειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών (BEUC) λόγω των αυστηρών κανόνων σχετικά με τις χειραποσκευές και, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ARD, οργανώσεις προστασίας καταναλωτών σκοπεύουν να κινηθούν νομικά προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κάθε επιβάτης θα επιτρέπεται να φέρει μία χειραποσκευή στην καμπίνα, εκτός από τα προσωπικά του αντικείμενα. Αυτό, υποστηρίζουν, είναι “λογικό”. Από την άλλη πλευρά, η Ένωση Αεροπορικών Εταιριών Α4Ε στην οποία ανήκει και η Lufthansa, υποστηρίζει ότι οι ναύλοι χαμηλού κόστους με ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο αποσκευών αγοράζονται εκατομμύρια φορές από τους πελάτες, οι οποίοι “δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να πληρώνουν υπηρεσίες τις οποίες δεν χρειάζονται”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ