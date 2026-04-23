Ben Affleck – Jennifer Lopez: Το βίντεο ντοκουμέντο από τον καβγά τους που κάνει τον γύρο του κόσμου

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται να ανατρέψει το κλίμα ευφορίας που είχε καλλιεργηθεί γύρω από την επανασύνδεση των «Bennifer».

Παρά τις πρόσφατες φήμες που ήθελαν τον Ben Affleck και τη Jennifer Lopez να βρίσκονται σε τροχιά επανασύνδεσης μετά τον χωρισμό τους, τα νέα πλάνα δείχνουν μια ένταση που προβληματίζει τους θαυμαστές τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης πρεμιέρας της ταινίας «Kiss of the Spider Woman». Πρόκειται για ένα project ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η J.Lo όχι μόνο κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά εκτελεί και χρέη executive producer μαζί με τον πρώην σύζυγό της.
Στο επίμαχο βίντεο, ο Ben Affleck εμφανίζεται εμφανώς εκνευρισμένος, μιλώντας σε πολύ έντονο ύφος προς τη Jennifer Lopez, την ώρα που το πρώην ζευγάρι βρίσκεται περικυκλωμένο από δεκάδες φωτογράφους και δημοσιογράφους.

Η γλώσσα του σώματος του ηθοποιού «προδίδει» εκνευρισμό, ενώ η Lopez, από την πλευρά της, δείχνει να χαμογελά αμήχανα.
Η Λατίνα σταρ, έμπειρη στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της, φαίνεται να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω έκταση στον διάλογο, την ίδια στιγμή που τα φλας άστραφταν ασταμάτητα. Το στιγμιότυπο αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εικόνες που είδαμε λίγη ώρα αργότερα στο κόκκινο χαλί, όπου οι δυο τους αντάλλαζαν τρυφερά βλέμματα και χαμόγελα.

Προς το παρόν, καμία πλευρά δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, όμως οι θαυμαστές τους είναι διχασμένοι: Άλλοι θεωρούν πως πρόκειται για μια απλή στιγμή έντασης υπό την πίεση των φωτογράφων και άλλοι βλέπουν την οριστική ρήξη σε μια σχέση που πάντα βρισκόταν κάτω από το μικροσκόπιο.

Δείτε το viral video:

Πηγή: gossip-tv.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: Ο υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛΑΣ πήγε για τον νεκρό χωρίς να ξέρει ότι είναι ο γιος του – Τι εξετάζουν οι Αρχές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35 λεπτά πριν

Τ. Θεοδωρικάκος: Εθνικός στόχος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και αυτόν υπηρετούμε

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Έξω φρενών ο Γιώργος Λιάγκας με τον Σταύρο Μπαλάσκα: “Δεν θα μου το ξανακάνεις αυτό στην εκπομπή”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Δύο σημαντικά έργα προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ δημοπρατεί ο Δήμος Καλαμαριάς

ΧΑΛΑΡΑ 23 ώρες πριν

Πατάτε “αναβολή” στο ξυπνητήρι σας κάθε πρωί; Τι πρόβλημα υπάρχει, σύμφωνα με μία ειδικό

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

ΗΠΑ: Νέος θάνατος εργαζόμενου στη NASA – Βρέθηκε απανθρακωμένος στο Tesla του, στους 12 οι εξαφανισμένοι και νεκροί επιστήμονες