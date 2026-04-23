Μάγδα Τσαγγάνη: Παραμένει στο νοσοκομείο μετά το χειρουργείο – “Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω τα χρήματα”

Η Μάγδα Τσαγγάνη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, λόγω ενός ατυχήματος στο πόδι της.

Η ίδια μίλησε για την περιπέτεια υγείας της στην εκπομπή του Alpha, “Super Κατερίνα” και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου.

«Ήμουν στην Αίγινα, το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι ήταν σοβαρή η κατάστασή μου και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω στην Αθήνα ή στον Πειραιά να εγχειριστώ. Οι εξετάσεις δείξανε κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό τη Δευτέρα του Πάσχα… Μου είπαν ότι πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω αυτά τα περισσευούμενα χρήματα να τα δώσω για έναν μήνα. Σηκώνομαι με το “πι” και περπατάω αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας. Ήρθαν πολλοί συνάδελφοί μου να με δουν. Πρώτα απ’ όλα τα αδέλφια μου, ο Σωτήρης Τζεβελέκος και η Εύη Θεοχάρη. Με πήρε και η Άννα Φόνσου τηλέφωνο αν χρειάζομαι κάτι, να της το πω. Της είπα ότι δε χρειάζομαι τίποτα», περιέγραψε η ηθοποιός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ζελένσκι: Έτοιμοι για συνομιλίες με τη Ρωσία σε οποιαδήποτε μορφή και στιγμή

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Νιγηρία: Τουλάχιστον 20 νεκροί εξαιτίας επιθέσεων τζιχαντιστών στις πολιτείες Μπόρνο και Ανταμάουα

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ουκρανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί, αγνοούμενος και οκτώ τραυματίες σε επιδρομή της Ρωσίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χριστοδουλίδης σε Σαρλ Μισέλ: Να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 λεπτά πριν

Μ. Αποστολάκη: Kανόνες στο τραπεζικό σύστημα, επιστροφή του κοινωνικού μερίσματος στους πολίτες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

“Αγιωργίτικα 2026”: Συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις στη Νεάπολη προς τιμήν του Αγ. Γεωργίου