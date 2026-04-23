Βίντεο: Η στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης καταλαμβάνουν το ελληνόκτητο πλοίο “Epaminondas” στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση κατάληψης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υλικό που μεταδόθηκε από το iribnews (Islamic Republic of Iran Broadcasting), το πλοίο δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο των ιρανικών δυνάμεων ενώ διέπλεε την περιοχή.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Λιβερίας, βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, όταν σημειώθηκε το περιστατικό στις 06:50 τοπική ώρα, στις 22 Απριλίου 2026.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Technomar Shipping Inc. ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση.

Παράλληλα, η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous ανέφερε ότι ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, χωρητικότητας 6.673 TEU, κατασκευής 1998), το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας και διαχειρίζεται η Maersk, δήλωσε πως πολεμικό σκάφος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.