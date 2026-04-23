MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο: Η στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης καταλαμβάνουν το ελληνόκτητο πλοίο “Epaminondas” στα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση κατάληψης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υλικό που μεταδόθηκε από το iribnews (Islamic Republic of Iran Broadcasting), το πλοίο δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο των ιρανικών δυνάμεων ενώ διέπλεε την περιοχή.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Λιβερίας, βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, όταν σημειώθηκε το περιστατικό στις 06:50 τοπική ώρα, στις 22 Απριλίου 2026.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Technomar Shipping Inc. ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση.

Παράλληλα, η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous ανέφερε ότι ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, χωρητικότητας 6.673 TEU, κατασκευής 1998), το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας και διαχειρίζεται η Maersk, δήλωσε πως πολεμικό σκάφος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θάσος: Σάλος με τα στρατιωτικά εμβατήρια στα Λιμενάρια από τα δημοτικά ηχεία ανήμερα της 21ης Απριλίου

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Καρύδια: Μια διατροφολόγος εξηγεί τα οφέλη στην υγεία – Προστατεύουν καρδιά, εγκέφαλο και μάτια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 48 λεπτά πριν

Χωρίς νερό για πέντε ώρες σήμερα περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι ο 48χρονος και η 20χρονη για την ψεύδη δήλωση πατρότητας σε νεογέννητο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ρωσία: Έντεκα τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κ. Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε εγώ άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα οποιαδήποτε παράνομη μεταχείριση