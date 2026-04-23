Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές της στον Γιώργο Μυλωνάκη για την ονομαστική του γιορτή – “Να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη”

Με αφορμή την ονομαστική του εορτή, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/4) στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, στέλνοντας τις ευχές της μέσα από τον αέρα του Happy Day.

Η παρουσιάστρια, με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, θέλησε να τον συμπεριλάβει στις ευχές της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω όμως σήμερα, τέτοια μεγάλη γιορτή που είναι της Ορθοδοξίας, να πω χρόνια πολλά και στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Γιώργο της Τίνας μας.

Και να του ευχηθώ πραγματικά, σύντομα, να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη. Και να αποτελεί μια περιπέτεια του παρελθόντος που θα τη συζητάμε κάπως έτσι. Στέλνουμε την αγάπη μας και όλη τη θετική μας ενέργεια. Χρόνια πολλά».