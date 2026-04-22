Ζελένσκι: Ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει

Ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ευρώπη, είναι έτοιμος να τεθεί ξανά σε λειτουργία, δήλωσε την Τρίτη (21/4) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπονοώντας ότι το Κίεβο αναμένει τώρα την αποδέσμευση του πακέτου βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει το Reuters.

«Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες επισκευής στο τμήμα του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα, που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση. Ο αγωγός μπορεί να επαναλειτουργήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Η αναστολή της ροής πετρελαίου μέσω του αγωγού έχει εξοργίσει την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του για εκβιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Βίκτορ Όρμπαν (απερχόμενος πλέον) άσκησε βέτο στο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ για την Ουκρανία.

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ αναμένεται να χορηγηθεί στην Ουκρανία τις επόμενες μέρες, με την Ουγγαρία να ξεμπλοκάρει την εκταμίευσή της πρώτης δόσης, μετά την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού «Ντρούζμπα» με ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία, της οποίας ο πολεμικός προϋπολογισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ξένη χρηματοδότηση, αναμένει ότι τα χρήματα θα καταβληθούν όπως συμφωνήθηκε μετά την επισκευή του αγωγού Ντρούζμπα.

«Το συνδέουμε αυτό με την αποδέσμευση του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης για την Ουκρανία, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία ήταν τεχνικά έτοιμη να επαναλάβει τις ροές πετρελαίου μέσω του αγωγού.

