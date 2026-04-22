Αρναούτογλου για Ουγγαρέζο: Ο καημένος ο Δημήτρης δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο, κάνει μία απεγνωσμένη προσπάθεια

Ως απεγνωσμένη προσπάθεια χαρακτήρισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τις ενέργειες του Δημήτρη Ουγγαρέζου για την ενίσχυση της απήχησης της ραδιοφωνικής του εκπομπής.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου στο «Πρωινό» από την εκπομπή που παρουσιάζει στον Sfera 102,2 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, άσκησε κριτική στη ραδιοφωνική πορεία του συναδέλφου του, σχολιάζοντας την προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλει το τελευταίο διάστημα.

Αναφερόμενος στη γενικότερη εικόνα της εκπομπής του Δημήτρη Ουγγαρέζου και στις κινήσεις που, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, έχει κάνει προκειμένου να αξιολογήσει τον ανταγωνισμό, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνε και εσύ την προσπάθειά σου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα, Δημήτρη, στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την κριτική που σύμφωνα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ασκεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε συναδέλφους τους, ο πρώτος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας: «Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει, γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δεν μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση». Κλείνοντας του ευχήθηκε: «Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας».



