Τουρκία: Μπλοκάρει την πρόσβαση στα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Ένας νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών ψηφίστηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ από το τουρκικό κοινοβούλιο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με τον νόμο, σε άτομα κάτω των 15 ετών θα απαγορεύεται η εγγραφή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και οι ψηφιακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, ανέφερε το τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι NTV.

Οι γονείς θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα για την παρακολούθηση του χρόνου που περνούν τα παιδιά τους μπροστά σε οθόνες, καθώς και των διαδικτυακών δαπανών, ενώ «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να παρέμβουν εντός μίας ώρας από τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου, πρόσθεσε το NTV.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανέφερε το Anadolu.

Αρκετές χώρες συζητούν την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την καθιέρωση μιας «ημέρας εκτός σύνδεσης» κάθε μήνα για τους νέους, ώστε να μπορούν να επανασυνδεθούν με το διάβασμα ή τον αθλητισμό, «τη ζωτικότητα της πραγματικής ζωής», ενόψει μιας ευρωπαϊκής συνάντησης «συντονισμού» για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των δεκαπέντε ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες 12 χωρών της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία) συζήτησαν έναν παρόμοιο περιορισμό στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό αντιπροσωπεύει διπλάσιο αριθμό χωρών που αρχικά προσφέρθηκαν εθελοντικά να το πράξουν το περασμένο φθινόπωρο, γεγονός που δείχνει ότι το μέτρο «κερδίζει έδαφος», σημείωσε με ικανοποίηση ο Γάλλος πρόεδρος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός, δήλωσε ο Μπαγέρ Γαλιμπάφ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπεσαν οι υπογραφές για αντιπλημμυρικά έργα στην Ασπροβάλτα

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Συγκλονίζει ο Αντίνοος Αλμπάνης για τη μάχη με τον καρκίνο: “Έχει μια αγριάδα όλο αυτό που σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος”

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Φωκάς Ευαγγελινός: Ο Ακύλας είναι ένα χαρισματικό πλάσμα, τον έχω αγαπήσει πολύ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: Αναζητούν τα κίνητρα για τη δολοφονία του 25χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛΑΣ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Δύο νεκροί σε ρωσική πόλη μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από ουκρανικό drone