Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Κρυονέρι – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε μονοκατοικία στη περιοχή Κρυονέρι στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά ξέσπασε -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- γύρω στις 15:30 και επί τόπου έσπευσαν για την κατάσβεση 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 άτομα.

Μάλιστα, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο της αποθήκης του σπιτιού. Τέλος, η Πυροσβεστική την έχει θέσει υπό έλεγχο, χωρίς να έχει κινδυνέψει κανείς.

Η ανάρτηση της Π.Υ:

