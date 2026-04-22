Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Κρυονέρι – Επί τόπου η Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε μονοκατοικία στη περιοχή Κρυονέρι στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά ξέσπασε -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- γύρω στις 15:30 και επί τόπου έσπευσαν για την κατάσβεση 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 άτομα.
Μάλιστα, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο της αποθήκης του σπιτιού. Τέλος, η Πυροσβεστική την έχει θέσει υπό έλεγχο, χωρίς να έχει κινδυνέψει κανείς.
Η ανάρτηση της Π.Υ:
Υπό έλεγχο τέθηκε #πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Κρυονέρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 22, 2026
